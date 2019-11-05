Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ KİMDİR?



Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986, İstanbul’da doğmuştur.İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu.Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.

Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı.

ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Buğra Gülsoy ile Acı Tatlı Ekşi filminde başrolde oynamıştır. Güzel oyuncu şuan Kadın dizisinde başrolde oynamaktadır.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?



Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.