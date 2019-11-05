Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund İnter canlı izle, Borussia Dortmund İnter şifresiz izle, Borussia Dortmund İnter maçı canlı şifresiz kanallar, Borussia Dortmund İnter maçı bein sports... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçında Borussia Dortmund ile İnter karşı karşıya geliyor. F grubunda yer alan Alman devi Borussia Dortmund ile İtalyan ekibi İnter'in halihazırda 4 puanı bulunuyor. Futbolseverler bu nefes kesici maçla ilgili tüm detayları heyecanla takip ediyor. İşte Borussia Dortmund İnter canlı izle, Borussia Dortmund İnter şifresiz izle, Borussia Dortmund İnter maçı canlı şifresiz kanallar, Borussia Dortmund İnter maçı bein sports... ile ilgili merak edilen detaylar...



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MUHTEMEL İLK 11'LER

B. DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Alcacer.

INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lukaku, Martinez.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynananacak olan karşılaşmalar

20.55 Barcelona - Slavia Prag

20.55 Zenit - Leipzig

23.00 Napoli - Salzburg

23.00 Liverpool - Genk

23.00 Borussia Dortmund - Inter

23.00 Olympique Lyon - Benfica

23.00 Chelsea - Ajax

23.00 Valencia- Lille