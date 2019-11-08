Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En güzel öğretmenler günü mesajları, Resimli öğretmenler günü mesajları, (2019) Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü, dünyanın en özel mesleklerinden birine sahip eğitimcilere armağan edilmiş çok değerli bir gündür. Öğretmenler geleceğin mimarlarıdır. Zira yetiştirdikleri öğrenciler toplumda edindikleri misyonlar ve mesleklerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlar. Bu cihetiyle öğretmenlik çok özel bir meslektir. Bu özel mesleğin mensubu öğretmenlerini hergün olduğu gibi bu günde de unutmadıklarını göstermek isteyen öğrenciler, öğretmenlerini kutlamak için internette "En güzel öğretmenler günü mesajları, Resimli öğretmenler günü mesajları, (2019) Öğretmenler günü ne zaman?" gibi aramalar yapıp onları mutlu etmek istiyor. İşte En güzel öğretmenler günü mesajları, Resimli öğretmenler günü mesajları, (2019) Öğretmenler günü ne zaman? gibi ulaşmak istediğiniz içerikleri derlediğimiz haberimiz sizlerle...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2019?

Kasım ayı içerisindeki en önemli günlerden birisi Öğretmenler Günü her yıl düzenli olarak oğrenciler tarafından kutlanıyor. Ülkemizde her yıl aynı tarihte yani 24 Kasım'da kutlanan çok özel ve anlamlı bir gün olan oğretmenler günü, bu sene pazar gününe denk geliyor.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

EN GÜZEL RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI