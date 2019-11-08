Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 530. bölüm izle, Arka Sokaklar 530. bölüm full tek parça izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar kanal d tek parça izle, Arka Sokaklar 531. bölüm fragmanı izle... Kadrosunu Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz ile güçlendiren Arka Sokaklar, cuma akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor. Yılları deviren dizide heyecan bitmiyor! Sezonun ilk bölümlerinde Mesut'un zor anlarını ekrana getiren dizide bu hafta Nadir ile ekibin hesaplaşması izleyicilerle paylaşılacak! Nadir'in çetesini çökertmekte kararlı olan ekip neler yapacak? Bu hafta neler olacak? Neler yaşanacak bu akşam belli olacak... İşte diziye dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM İZLE (ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR 530. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR'A 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.

Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

ARKA SOKAKLAR 14. SEZON İLE EKRANLARDA

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezonu ile ekranlarda.