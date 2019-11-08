Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 20. bölüm izle, Hercai son bölüm full izle, Hercai 8 Kasım izle, Hercai 20. bölüm tek parça atv, Hercai tek part izle​...​ ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai, yoluna hız kesmeden devam ediyor! Geçen sezonun ortalarında ilk bölümü ile ekranlara gelen ve büyük ses getiren dizi, yoluna aynı hızla devam edecek gibi görünüyor. İzleyiciler büyük bir sabırsızlıkla yeni sezonu beklemişlerdi! Kısa bir süre önce yeni sezona merhaba diyen dizide bu hafta neler olacak? Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, heyecanı ve merakı artırdı! 'Hazar Şadoğlu öldü' başlığı ile yayınlanan fragman sonrası yeni bölümde neler olacak? Oldukça zorlu rakipleri olmasına rağmen cuma gününün zirvesine oturan ve yeni bölümleri ile büyük merak uyandıran dizi, 8 Kasım akşamı 20. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Hercai bu hafta nasıl bir performans sergileyecek, 20. yeni bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları ile oldukça büyük bir izleyici kitlesine hitap eden dizinin 20. bölümü yeni sezonu ile ilgili merak edilenler sizlerle

HERCAİ 20. BÖLÜM İZLE (HERCAİ 20. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE ATV)

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HERCAİ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.

Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder.

Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.