Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 18. bölüm izle, Zalim ist son bölüm full izle, Zalim İstanbul son bölüm full tek parça izle, Zalim İst 18 bölüm izle, Zalim İstanbul youtube tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm özeti, Zalim İstanbul tekrarı izle​... Mine Tugay, Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur gibi usta isimlerin yanında genç kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken Zalim İstanbul, Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor. Merakla yeni bölümleri beklenen dizide bu hafta neler olacak? Nedim'i karşısında, ayakta gören Cemre neler hissedecek? Cenk'in Cemre'ye olan aşkı ve Ceren ile olan ilişkisi onu nasıl çıkmazlara sürükleyecek? Şeniz, Nedim'in iyileşmesi karşısında neler yapacak? Çukur ve Yasak Elma gibi güçlü dizilerle rekabet eden dizi, bu hafta 18. bölümü ile ekranlara geliyor. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM İZLE (ZALİM İSTANBUL 18. SON BÖLÜM FULL İZLE)

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre ve Cenk'in düğününe dimdik ayakta, takım elbiseli bir şekilde gelen Nedim konakta herkesin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına yol açar. Şeniz gördüğü manzara karşısında şoke olur. Nedim'i yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum edenler karşısında dimdik ayakta gördükleri Nedim'den oldukça korkacaktır.

Konakta Nedim'in bu kadar çabuk iyileşip ayaklanmasına tek sevinen isim ise Agah Karaçay olacaktır. Agah, Nedim'e konakta her zaman bir yeri olduğunu ve geri dönmesini istese de Nedim bu hamlesini çok hızlı bir şekilde yapmayacaktır. Ceren, Şeniz ve Cenk'ten teker teker hesap sormaya başlayacak olan Nedim'in ilk hedefi kim olacaktır?

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.