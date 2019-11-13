Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu sezon Fox Tv'nin iddialı dizileri arasında yer alan Kurşun yayınlandığı ilk günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özgün ve çarpıcı konusu ile büyük bir izleyici kitlesi yakalayan dizinin başrollerini Engin Altandüzyatan ve Burçin Terzioğlu gibi deneyimli isimler paylaşıyor. Heyecan, adalet, güven, mücade ve aşk gibi konuların işlendiği dizi gelecek bölümlerle de oldukça iddialı görünüyor. Her bölümde tansiyonun yükseldiği dizinin son bölümü yine izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Kurşun son bmlümde neler oldu, Kurşun yeni bölümde neler olacak işte detaylar ve Kurşun yeni bölüm fragmanı...

Kurşun yeni bölüm fragman-Kurşun 4. bölüm fragman

Kurşun 3. bölüm- Kurşun ikinci bölüm Full HD tek part izlemek için tıklayınız

Kurşun 3. Bölümde Neler Oldu?

Savcı Orhan, gazeteci Leyla’ya kendisi için ne kadar önemli olduğunu söylerek ona olan aşkını açık ediyor. Nuri Kargı, Savcı Orhan’ı köşeye sıkıştırmak için hamleler yaparken bir taraftan da satın alabileceği insanları arıyor. Gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca'nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı'ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce'nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce'yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor.

Kurşun 2. Bölümde Neler Oldu?

Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep'i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Nuri evinin havuzunda bulduğu ceset ile kan beynine sıçrar. Bunu kimin yaptığını bilir ve sinirle koşar adım uzaklaşırken, başka cesetlerle de karşılaşır. Kapıda bir arabanının içinde Savcı Orhan bekler. Nuri kılıçlarını çekmiştir ve Orhan'a savaş ilan eder.

Kurşun 1. Bölümde Neler Oldu?

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Kurşun dizisinin konusu

İstanbul'da geçerken 70'li yıllarda adalet peşinde bir savcı ve hırslı bir gazetecinin yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Dönem dizisi olan Kurşun, ekran başındaki izleyicileri 70'li yıllara götürürken, çarpıcı konusu ile heyecan ve merak içinde bırakcak.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

Kurşun oyuncu kadrosu:

Kurşun 1. bölüm- Kurşun ilk bölüm Full HD tek part izlemek için tıklayınız

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun” ilk bölümüyle bu akşam FOX’ta.