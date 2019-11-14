Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz sürpriz bir kararla 64. bölümü ile final yaptı. Her bölümde heyecanın ve tansiyonun yüksek olduğu dizi çarpıcı konusu ve sahneleriyle sosyal medyada da sık sık gündem olmuştu. Odlukça sıkı bir hayran kitlesine sahip olan dizinin final yapacağı konuşuluyordu.. Sen Anlat Karadeniz hayranlarını üzen bu final kararı dün akşam yayınlanan son bölüm ile gerçekleşmiş oldu. Nefesleri kesen final bölümü ile Sen Anlat Karadeniz'de hikaye biterken ekran başındaki izleyiciler son bölümde deyim yerindeyse hem ağladı hem güldü. Peki son bölümde neler yaşadı işte deyalar ve Sen anlat karadeniz finali tek parça full HD izleme linki...

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Sen Anlar Karadeniz'in 64. bölüm finalde neler yaşandı?

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

Sen Anlat Karadeniz neden final yaptı?

ATV'nin Sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. bölümde final yapınca sevenleri merakla neden bittiğini araştırmaya başladı. Sen Anlat Karadeniz final sebebi aynı gün ve saatte yerini Kuruluş Osman dizisine bırakmış olmasından kaynaklanıyor.