Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 15 Kasım aktüel katalog, BİM bu hafta indirimli ürünler neler? Türkiye çapında binlerce şubesi bulunan ve her hafta yaptığı indirimlerle vatandaşların ilgisini çeken BİM, 15 KASIM 2019 aktüel kataloğunu yayınladı. Yayınlanan katalogdaki ürünlere 15 Kasım tarihinden itibaren birçok şubeden ulaşılabiliyor. Peki BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var, BİM 15 Kasım 2019 indirimli ürünler listesinde bulunan ürünler hangileri? Bu hafta dört sayfadan oluşan ürünlerde en çok dikkat çekenler bebek ürünleri olacak gibi görünüyor. BİM bebek mama sandalyesi 65 TL, BİM anne bebek bakım çantası 29,90 TL, kız-erkek çocuk montları ise 54,90 TL'den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor. Diğer yandan ise buharlı ütü 189 TL, çift taraflı büyük ısıtıcı 99 TL ve BİM çay makinesi 129 TL'den başlayan fiyatlara vatandaşların beğenisine sunuluyor. BİM 15 Kasım 2019 ürünleri saymakla bitmiyor! İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak tüm ürünler...

BİM 15 KASIM 2019 İNDİRİM KATALOĞU | BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM 15 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOGU yayınlandı

Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirimli olarak satışa sunan BİM, bu hafta da vatandaşların ilgisini çekebilecek onlarca ürünü satışa sunuyor. Özellikle mutfak ve ev ürünlerini satışa sunacak olan BİM'de bu hafta hamile ve bebek ürünleri dikkat çekiyor. Hamile pantolonları, bebek ağız mendilleri, bebek mama sandalyeleri bu hafta anneler ve anne adayları ile buluşuyor.

15 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ