Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çal ilçesinin Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kent merkezinden ilçe merkezi istikametinde seyir halinde olan Hasan İlhami Orman (23) idaresindeki 20 ANH 06 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, otomobilden fırlayan genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan genç sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı ve viraja hızlı şekilde girdiği iddia edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.