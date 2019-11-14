Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En güzel Cuma mesajları 2019, Resimli Cuma mesajları, En güzel resimli, yazılı cuma mesajları 2019... Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma günü, oldukça faziletli bir gündür. Bugünün şuurunu eda edebilmek isteyen müminler çokca ibadetle alakadar olurlar. Önemli günlerde eş, dost, akrabasını kutlamaya önem gösteren vatandaşlar, müslümanların bayraı olarak kabul edilen Cuma gününde de kutlama yapmayı ihmal etmezler. Bu sebeple de internette "En güzel Cuma mesajları 2019, Resimli Cuma mesajları, En güzel resimli, yazılı cuma mesajları 2019" gibi aramalar yaparlar. En güzel Cuma mesajları 2019, Resimli Cuma mesajları, En güzel resimli, yazılı cuma mesajları 2019 içeriklerine ulaşmak isteyenler için haberimiz tam size göre, İşte "En güzel Cuma mesajları 2019, Resimli Cuma mesajları, En güzel resimli, yazılı cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI | YAZILI CUMA MESAJLARI (2019)

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.



Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.



"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.



Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!



Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.



ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin ; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu "Cennetinle, cemalinle müserref eyle" (Amin)





Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.



Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...



"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI | RESİMLİ CUMA MESAJLARI (2019)