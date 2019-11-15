Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 21. bölüm izle, Hercai son bölüm full izle, Hercai 15 Kasım izle, Hercai 21. bölüm tek parça atv, Hercai tek part izle... ATV ekranlarının vazgeçilmezlerinden olan ve başrollerini Akın Akınözü ile Ebrü Şahin'in paylaştığı Hercai'de bu hafta da heyecan dorukta! Reyyan'ın sinir krizi geçirdiği bölümde neler olacak? Şadoğulları ve Aslanbeyler arasındaki gerilim giderek tırmanıyor! Hercai 21. bölüm tek parça izlemek isteyenler, internetten araştırma yapıyorlar. İşte detaylar...

HERCAİ 21. BÖLÜM İZLE (HERCAİ 21. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE ATV)

HERCAİ 21. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 20. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 20. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Masumiyetini ortaya çıkarmak adına Reyyan ve Miran’la konuşmak için Aslanbey konağının yolunu tutan Hazar hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor. Reyyan avluda hareketsiz bir şekilde yatan babasının başucunda Miran'ı görür görmez şoke oluyor. Bugüne dek Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu zanneden Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni zedeleniyor.

Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta söyleyen Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çekiyor. Reyyan ve Miran’ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba yılların öfke ve acının ardından Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi sahiden Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza dek yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.