2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçı Andorra karşılaşması öncesi A Milli Takım maçın oynanacağı Estadi Nacional'da son antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan miller, taktik çalışması ile idmanı noktaladı.
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de Andorra ile karşılaşacak.
A Milli Takım, Andorra maçına hazır
17.11.2019 - 00:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım, EURO 2020 eleme maçı Andorra karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçı Andorra karşılaşması öncesi A Milli Takım maçın oynanacağı Estadi Nacional'da son antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması yapan miller, taktik çalışması ile idmanı noktaladı.
Etiketler : A Milli Takım,
663084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/663084.aspx
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