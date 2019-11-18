Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Savaşçı 82. yeni bölüm full hd tek part

Fox Tv'nin 2 sezondur yayında olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Savaşçı yeni bölümü ile dün ekranlara geldi. Yine heyecanın dorukta olduğu Savaşçı 82. bölümde nefesler tutuldu. Markus’un son hamlesi gerilimi tırmandırırken Markus tarafından ele geçirilen Kağan ve Yörük Haydar koz olarak kullanıldı.

Kopuz Albay’ı arayan Markus Yüzbaşılar’ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunup ve tehditler savurdu. Markus’un terör kampına ulaşmak için harekete geçen Kopuz Albay ise Velid’le ilgili gelen bir istihbarat sonrası olayların seyri değişti. Ancak Akağan ve Yörük haydar için daralan zamanda Markus'un sinsi planı izleyenleri şoke etti.

Savaşçı 83. BÖLÜM 1. FRAGMAN