Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güleda Cankel kimdir, kaç yaşında, neden öldürüldü? Güleda'nın son paylaşımı, Güleda'nın katilinin ifadesi... Güleda Cankel cinayeti olayı Türkiye gündemini adeta sarstı. Herkesi derin acıya boğan cinayet ayrıntılarıylada kan dondurdu. Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, erkek şiddeti mağduru olarak hayatını kaybetti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Zafer P. tarafından kaldığı apart odasında vahşice katledildi. Cinayeti duyan vatandaşlar internet üzerinden "Güleda Cankel kimdir, kaç yaşında, neden öldürüldü? Güleda'nın son paylaşımı Güleda'nın katilinin ifadesi" sorularını aratarak ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte ülkeyi derinden yaralayan Güleda Cankel cinayeti olayıyla ilgili derlediğimiz haberimiz...

GÜLEDA CANKEL KİMDİR | KAÇ YAŞINDA | NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Genç yaşta sevgilisi tarafından katledilen Güleda Cankel, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisiydi. 19 yaşında olan Muğla'lı Güleda Cankel'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Güleda, ayrılmak istediği ve bu nedenle tartıştığı erkek arkadaşı Zafer P. tarafından önce boğazı sıkılarak, ardından göğüs bölgesinden bıçaklanmak suretiyle öldürüldü. Güleda Cankel'in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kızı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Güleda Cankel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜLEDA'NIN SON PAYLAŞIMI

Güleda Cankel'in Twitter'dan yaptığı son iki paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu. "Nefes almak değilmiş yaşamak" diyen Cankel, bu paylaşımı yaptıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

GÜLEDA'NIN KATİLİ ZAFER P.'NİN İFADESİ

Cinayeti işledikten 3 saat sonra polis merkezine giderek teslim olan Zafer Pehlivan’ın ifadesinde, Güleda’nın 17 saat mücadele ettiği ve bu süre zarfında da 3 kere kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Pehlivan ifadesinde, Güleda Cankel ile görüşme için 15 Kasım Cuma günü Muğla’dan Isparta’ya gittiğini ve Güleda’nın kaldığı apartın önünden geçtiğini belirtti. Evde kimsenin olmadığını anlayan Pehlivan daha sonra otogara dönerek burada 2 gün beklediğini söyledi ve 17 Kasım Pazar günü saat 18:00 sıralarında ikinci kez Güleda’nın kaldığı apartın önüne gittiğini belirtti. Işığın yandığını gören Zafer Pehlivan kapıyı çaldığını aktardı.

Cankel’in kapıyı açıp, kendisini görünce hızla kapattığını ve ‘Seninle konuşmam gerekiyor’ deyince yeniden açtığını söyleyen Zafer Pehlivan, emniyetteki ifadesinde; içeri girdikten 5 dakika sonra kapının çaldığını belirterek, “Gelen, Osman diye biriydi. Güleda, içeri almak istemedi. Ben Osman’ı gördüm, aşağı beraber indik. Osman, bana, Güleda’yı rahat bırakmamı söyledi. Ben de ‘5 yıllık arkadaşlığımız var, nasıl bırakayım?’ dedim. Güleda’yı telefonla aradım. Açmadı, Osman’la apartın önüne geldik. Kendisi dışarıdaydı. Osman, ‘Sen gelme Güleda’yla konuşmam lazım’ dedi. Ben de gitmedim.” dedi.Güleda Cankel’in Katili Zafer Pehlivan 17 Saati Anlattı



“ANNESİNİ VE OSMAN’I ARAMAK İSTEDİ”

Daha sonra yanlarına gittiğini belirten Pehlivan, “Osman, Güleda’ya dönerek, ‘Zafer’e söylemek istediğin bir şey var mı?’ dedi. Güleda ‘Yalnız kalmak istiyorum’ dedi. Osman’a gitmesini söyledim. O da gitti. Güleda ile eve çıktık. ‘Eğer bana iyi davranırsan kötü davranmazsan seninle beraber devam edebiliriz’ dedi. Beni neden bıraktığını sorduğumda ‘5 yıl senin gibi birini boşa sevmişim. Sen gereksiz birisin’ dedi. Tokat attım, küfretmeye başladı, tekme attı. Annesini ve Osman’ı aramak istedi. Telefonunu aldım. Mesaj attığı için annesi aradı. Telefonu kendisine verdim. Konuştular ama benden bahsetmedi. Kapatınca telefonu geri aldım.” ifadelerine yer verdi.

Telefonu aldıktan sonra Güleda’nın kaçmak istediğini fakat, anahtarın kendisinde olduğundan ve kapının da kilitli olduğundan dolayı kaçamadığını belirterek, “Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarı çıktık. Markete gittik. Aniden beni itekleyerek, kaçmaya başladı sonra geri gelip, telefonunu istedi. Birini aramak istediğini söyledi. Ben de verdim. Osman’ı aradığını görünce telefonu geri aldım, yere atıp, kırdım. Bir kez daha kaçmaya başladı. Peşinden koştum ve yakaladım. Aparta kadar kucağımda götürdüm. ‘Eşyalarımı ver, gideceğim’ dedim. Eve çıktım. Tekme attı. Ben de boğazını tekrar sıktım. Bir süre sonra hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini belirtti. Ben de ‘Kaçmayacaksan çıkarız’ dedim. ‘Kaçmayacağım’ dedi; ancak dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım. Apartın önüne geldiğimizde tokat attım, ittirdim. Yere düştü. Bağırmaya başladı. Kafasını çarptı.” dedi.Güleda Cankel’in Katili Zafer Pehlivan 17 Saati Anlattı.

“GÜLEDA ŞİKAYETÇİ OLMADI”

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini söyleyen Pehlivan, Güleda’nın kendisinden şikayetçi olmadığını öne sürdü ve “Onu ambulansla hastaneye götürdüler. Benden şikayetçi olmadığı için birileri beni otogar civarında bıraktı. Para çektim, taksiyle hastaneye gittim sonra Güleda’yla beni karakola götürdüler. Güleda, şikayetçi olmadı. Onu polis aracıyla evine götürdüler. Beni de ifademin ardından bıraktılar.” ifadesini kullandı.

Pehlivan ifadelerinin devamında ise “Ben de aparta gittim. Nasıl olduğunu sordum. Başının ağrıdığını, midesinin bulandığını söyleyince tekrar hastaneye götürdüm. Saat 05.00 sıralarında eve döndük, uyumuşuz. Saat 10.00 gibi kalktık. Kahvaltı yaparken Güleda, bana, ‘Sen nasıl erkeksin? Bana saldırdın, beni dövdün’ dedi. Bu sırada Osman, telefonla beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Ben de Muğla’da olduğumu söyledim. Güleda’ya aralarında bir şey olup olmadığını sordum.” dediğine ulaşıldı.Güleda Cankel’in Katili Zafer Pehlivan 17 Saati Anlattı



“ANNEMİ ARADIM, CİNAYET İŞLEDİĞİMİ SÖYLEDİM”

Güleda’yı saat 11:00 sıralarında öldürdüğünü belirten Pehlivan, “Boğazını sıktım. Yatağa yatırdım. Morarmaya başladı. Sesi gitti, boğazından hırıltılar geliyordu. Orada bulunan kabloyu gördüm. Boğazına sardım ve sıkmaya devam ettim sonra kalbini kontrol ettim. Yaşadığını görünce mutfağa gidip, bıçak aldım, kalbine sapladım. Yarım saat sonra evden çıkarak, annemi aradım, cinayet işlediğimi söyledim. Sonra karakol yakınına gittim. Yarım saat bekledim. Bu sırada babam başta olmak üzere diğer akrabalarımı da aradım. Bana teslim olmamı söylediler. Ben de karakola geldim.” ifadelerine yer verdi.