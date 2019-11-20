Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kuruluş Osman birinci bölüm ile Diriliş Ertuğrul hayranlarının özlemi bitti. Daha yayına girmeden çok konuşulan ve merak edilen dizi Kuruluş Osman ATV ekranlarında yayınlanan birinci bölümü ile yine reytig rekorları kırdı. İlgiyle izlenen ve büyük hayran kitlesine sahip olan Diriliş'in yapımcısı tarafından çekilen dizi yine Türk tarihine ışık tutan konusu ve deneyimli oyuncu kadrosu ile izleyenlerin kalbini feth edecek. Kuruluş Osman, abisinin yokluğunda 400 çadırlık bir obanın idaresini eline alan Osman'ı ve o obanın Osman ismiyle dünya imparatorluğuna yükselişini anlatacak. Osmanlı İmparatoluğu'nun kuruluş dönemininde geçen Kuruluş Osman çekimleri İstanbul Riva'da o tarihi döneme göre hazırlanan sette gerçekleştiriliyor. İşte bomba gibi bir ilk bölümle Kuruluş Osman 1. bölüm izleme linkiİ Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı ve merak edilen tüm detaylar...

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM

Kuruluş Osman 1. bölüme damga vuran konuşma!

"Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!"

Kuruluş Osman 1.Bölümde neler oldu?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Deneyimli isimlerden oluşan Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda ekranların sevilen ismi Burak Özçivit Osman karakteri ile başrolde yer alırken, Nurettin Sönmez (Bamsi) karakteri ile yine diziye devam ediyor.

Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Ayşegül Günay Demir (Zöhre), Alma Terziç (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacıhasanoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan Akdeniz (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Uğur Arslan (Nizameddin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran) diğer oyuncular arasında.