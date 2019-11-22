Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Payitaht 97. bölüm izle, Payitaht 97 bölüm tek parça izle, Payitaht son bölüm full tek parça TRT izle, Payitaht son bölüm özeti, Payitaht TRT tek parça izle... Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid, TRT ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Heyecanla yeni bölümü beklenen dizinin fragmanları yayınlandı! Fragmanları izleyen Payitaht takipçileri, heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Peki Payitaht yeni bölümde neler olacak? Blavatsky’nin davetiyle gittiği cemiyette Bidar’ı bekleyen büyük tehlike nedir? Halil Halid aldığı zor vazifeyi yerine getirebilecek mi? Abdülhamid Zalman’ın kumpasına karşı nasıl bir tertip kuracak? Geçen hafta heyecanı zirvede bırakan dizide bu hafta neler olacak? İşte merak edilen detaylar...

PAYİTAHT 97. BÖLÜM İZLE (PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

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PAYİTAHT SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Payitaht "Abdülhamid" 96. bölümde, Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlar, hamlelerini ona göre planlamaya başlar. Payitaht’ta açılan silah fuarında Osmanlı’nın büyük miktarda silah alacağı duyurulur. Bu durum Osmanlı’yı işgal etme hayali kuran Zalman’ın hiç işine gelmez. Hem Abdülhamid’in tutukladığı Zülüflü’yü kurtarmak, hem de Osmanlı’nın silah alımını engellemek için acımasız bir kumpas kurar. Abdülhamid de karşısındaki düşmanın kim olduğunu öğrenmek için Zülüflü ile birlikte bir tertip yapar. Zülüflü’nün Abdülhamid’e verdiği cevap ise kafaları karıştırır.

Halil Halid Abdülhamid’in istediği gibi abisi Ziya Sami’yle işbirliği yapmış, kral Ferdinand’ın karşısına çıkmayı başarır. Ama şimdi ona güvenirliğini ispatlamak zorundadır. Ferdinand Halil Halid’e şimdiye kadar aldığı en zor vazifeyi verir.

Gülcemal’in Bidar’ın ölümü ile ilgili tekrarlayan kabuslarında gördüğü kadın, Payitaht’a henüz gelen Madam Blavatsky’dir… Blavatsky’nin Payitaht’a gelmekteki gizli amacı, Ahit Sandığı’nı bulmaktır. Bu arada Bidar ve Naime, misyonerliğin ardındaki gerçek ismin kim olduğunu çözerler.

Cemile Sultan ise kendisine gelen pusulayla kocasının hala yaşadığından şüphe edip olayın peşine düşer. İpuçları onu Payitaht’ta bir eve sürükler.

Blavatsky’nin davetiyle gittiği cemiyette Bidar’ı bekleyen büyük tehlike nedir?

Halil Halid aldığı zor vazifeyi yerine getirebilecek mi?

Abdülhamid Zalman’ın kumpasına karşı nasıl bir tertip kuracak?