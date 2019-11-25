Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 58. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 58. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma FOX TV full izle... FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, yeni sezonda reyting oranları artırarak yoluna devam ediyor! Özellikle Zehra ve Yıldız'ın komik anları televizyon seyircisini ekran başına kilitlemeye yetiyor... 57 bölümü deviren Yasak Elma, 25 Kasım akşamı 58. bölümü ile ekranlara geliyor! Tecrübeli oyuncularının yanında genç oyuncuları ile de büyük beğeni toplayan dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Son olarak Nesrin Cavadzade'nin de başrol kadrosuna dahil olduğu dizide soğuk savaş bitmek bilmiyor! Halit ile evlenmek ve onu mahvetmek isteyen Şahika, son olarak Yiğit kozunu kullanmış ve ortadan kaybolmuştu. Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma 58. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 25 Kasım bölümü izle, Yasak Elma 59. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi araştırılan konular haberimizde...

YASAK ELMA 58. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM FULL İZLE)

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Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisinde Halit'in eski dostu Nadir'in intikam için geri dönmesinin ardından Halit, Nadir ve Ender arasında yapılan işbirliğini öğrenince büyük şok yaşar. Nadir, Halit'i alt etmek için sürekli olarak yeni yöntemler aramaya çalışır ve aradığı ismin Yıldız olduğuna karar verir.

Yıldız, Nadir'in kendisine olan ilgi ve alakasından şüphelenir şirkette köşe bucak Nadir'den kaçar. Yaşanan bu durum Halit'in dikkatinden kaçmaz. Halit, Nadir'i karısından uzak durması için uyarır. Şahika'nın oyunlarının ardından Yıldız'ın masum olduğunu öğrenen Halit, Yıldız'a daha ilgili davranmaya başlar.

Nadir, Ender ve Halit savaşında, Halit'in hamlesi ise herkesi şaşkına çevirir.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır