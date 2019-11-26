Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Brugge canlı izle, GS Brugge şifresiz kanallar, GS Brugge şifresiz canlı izlene linki, GS Brugge canlı skor, GS Brugge cbc sport izle, Galatasaray Club Brugge canlı skor kaç kaç... Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Bu sezon A Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 beraberlik alabilen Galatasaray 5. maçta Club Brugge ile bu kez kendi sahasında karşılaşacak. Bu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar maçın hangi kanllarda yayınlanığını öğrenmek için internetten araştırma yapıyorlar. Heyecanla beklenen maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca CBC Sport kanalından da canlı yayınlanacağı açıklanan maçı frekans bilgilerini kontrol ederek izleyebilirsiniz. GS Brugge CBC Sport izle, frekansları gibi bilgiler haberimizde...

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GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS1 HD'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak. Karşılaşma, Azeri kanalı CBC Sport üzerinden de canlı yayınlanacak.

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GALATASARAY BRUGGE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Seri, Lemina, Ömer, Belhanda, Adem

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Diatta, Rits, Balanta, Vanaken, Sobol, Dennis, Schijvers

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun beşinci haftasında İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Belçika temsilcisi Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'nin kendisinin verdiği cezayı çektiğini ve ders alarak döneceğini umduğunu söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Clement'in yanı sıra savunma oyuncusu Brandon Mechele katıldı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 45 yaşındaki teknik adam, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları ancak kadroya alınmayan Senegalli santrfor Mbaye Diagne'nin durumuyla ilgili soru üzerine, "Şu an Brugge takımında oynuyor ve bize bağlı. Bu sebeple bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Birkaç gün içinde her şey değişebilir. Şu anda burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Diagne bir hata yaptı ve şu anda verdiğim cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin nasıl bir formasyonda oynayacağıyla ilgilenmediklerini aktaran Belçikalı teknik direktör, "Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı, kaç defansla maça çıkacağı bizim için önemli değil. Biz de kendi oyunumuzu oynamaya geldik. PSG ve Real Madrid maçlarında rakip takımları zorladıklarını gördük. Kendi maçımızı oynamaya geldik. Onun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kimden çekindiklerinin sorulması üzerine Clement, "Sadece olumsuzluklara odaklanmıyorum. Ne tür tehlikeler oluşabileceğine odaklanmak istemiyorum. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Nelerin sorun olacağını düşünmektense neleri daha iyi yapabileceğimize, kazanmak için ne yapabileceğimize odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Clement, grupta ikincilik iddialarının bulunduğunu hatırlatarak, "Gruptaki sıralamanın üzerinde çok fazla durmadım. PSG ve Real Madrid maçlarında beraberliklerle bir yerlere gelinebileceğini gördük. Yarın elimizden geleni yapacağız ama sıralamaya değil, oynayacağımız maça odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

Mechele: "Bizim için çok önemli bir maç"

Belçikalı futbolcu Brandon Mechele ise gruptan 2. çıkma ihtimalleri olduğuna değinerek, "Bizim için çok önemli bir maç. Şu anda grupta üçüncü sıradayız. İkinci bitirme şansımız olabilir. Bu nedenle karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İyi bir balans kurmamız gerekiyor. Geçmiş maçlarda olduğu gibi hem savunmada hem de hücumda dengeyi kurmamız lazım. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

A Grubu'nda Galatasaray ile yaptıkları ilk maçta berabere kaldıklarını hatırlatan Mechele, "Gruptaki ilk maçta 1 puandan daha fazlasını alabilirdik ama olmadı. Bu karşılaşmada daha fazlasını vereceğiz ve umarım daha fazla puan alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Radamel Falcao, Florin Andone ve Ryan Babel'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğinin söylenmesi üzerine 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Falcao, Andone ve Babel önemli oyuncular. Galatasaray büyük bir takım ve yedekleriyle bu açıklarını kapatabilecek durumda. Yedeklere bir fırsat doğacak, onlar da kendilerini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Mechele, daha önce Türkiye'de Beşiktaş'a karşı büyük taraftar grubu önünde oynadıklarını aktararak, yarın Türk Telekom Stadı'nda oluşacak atmosferle ilgili, "Birkaç sene önce Beşiktaş maçında iletişim kuramaz hale gelmiştik. Stattaki taraftarı susturmak da bizim elimizde. Her şey bize bağlı." şeklinde görüş belirtti.