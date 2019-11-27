Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azize 2. bölüm izle! Azize 2. bölüm full tek parça izle, Azize 2 bölüm kanal d izle, Azize oyuncuları, Azize dizisi izleme linki, Azize son bölüm tek parça izle, Azize 2 bölüm kanald gibi konular internette en çok araştırılanlar arasında yer alıyor! Kanal D ekranlarında 19 Kasım akşamı yayın hayatına başlayan Azize dizisi heyecanla bekleniyordu! Başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gürsoy'un yer aldığı dizinin 2. bölümünün fragmanları yayınlanmıştı. Hemşire olan Azize'nin macerasını anlatan dizi, salı akşamları ekranlara geliyor. Büyük korkularla başlayan hikayenin zamanla imkansız aşk masalına dönüşmesi bekleniyor. Peki büyük heyecanla beklenen Azize dizisi 2 bölüm izle, Azize 2. bölüm full izle, Azize 2. bölüm tek parça izle, Azize 2. bölüm özeti neler oldu gibi araştırılan konuların detayları neler? İşte Azize dizisine dair detaylar...

AZİZE 2. BÖLÜM İZLE (AZİZE 2. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

AZİZE 2. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AZİZE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel (AZİZE GÜNAY)

Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlar.

Buğra Gülsoy (KARTAL ALPAN)

Alpanların oğludur. Ailesinin güvende olması için çabalamaktadır. Babasının mafyatik ilişkilerine karşı isteksiz olduğu halde yeri geldiğinde bu işlerde babasının tahtını zorlayacak kadar yetenekli ve zeki bir veliahttır.

Mustafa Avkıran (BARBAROS KARAKAYA)

Uğruna, kızı Yıldız’ın hayatını bile hiçe saydığı koltuğu için yapmayacağı kötülük yoktur. Kötülüklerini yaparken Komiser Okan’ı da kullanacaktır.

Tugay Mercan (OKAN)

Azize’nin Alpanlar tarafından öldürülen baş komiser babasının yardımcısıdır. Azize’ye sahip çıkmış, Azize büyüdükten sonra da ona âşık olmuştur.

Çetin Sarıkartal (İSKENDER ALPAN)

Alpan ailesinin reisi, nam salmış bir mafya babasıdır. Yeraltı dünyasının en güçlüsü olmak istemektedir.

Selen Öztürk (TUNA ALPAN)

Kartal’ın halasıdır, ailedeki iç işler ondan sorulur. Tek istediği yıllarca başkasına anne demiş oğluna kavuşmaktır.

Başak Daşman (YILDIZ ALPAN)

Barbaros Karakaya’nın kızıdır aynı zamanda Balkan’ın eşidir.

Efekan Can (KUZEY ALPAN)

Yıldız ve Balkan’ın oğlu İskender’in kendi soyadından tek erkek torunudur. Barbaros Karakaya’nın da veliahdıdır.

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.