Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ikramiye belli oldu! İşte Milli Piyango 2020 büyük ikramiyesi | Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı bileti ne kadar, milli piyango bilet fiyatı... Milyonlarca kişinin beklediği büyük ikramiye açıklandı. 2020'ye girmemize günler kala yılbaşı bileti ne kadar, büyük ikramiye ne kadar sorusu cevap buldu. Milli piyango büyük ikramiye ne kadar sorusu trendler arasına girdi. Son dakika açıklanan büyük ikramiye fiyatı nedir? Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

Büyük ikramiye belli oldu! İşte Milli Piyango 2020 büyük ikramiyesi | Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı bileti ne kadar, milli piyango bilet fiyatı

2020 Milli Piyango biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamındaki biletler geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da satışa başlanmıştı. Bu sezon ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Aralık ayından önce yeni biletlerin satışının başlaması bekleniyor.

2019 yılı Milli Piyango bilet fiyatları

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.