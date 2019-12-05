Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferhat ile Şirin İZLE, Ferhat ile Şirin Yeni Bölüm İZLE, Ferhat ile Şirin 3. BÖLÜM full hd tek part izle, Ferhat ile Şirin ikinci bölüm izle... Yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen Ferhat ile Şirin dizis bu haftada tüm heyecanıyla ekranlardaki yerini alacak. Ferhat'ın annesine ulaşma çabaları, Banu ile yakınlaşması dizi izleyicilerini oldukça merakandırdı. Bu bölümde Ferhat ile Şirin yakınlaşmasına seyirci kalmak zorunda kalan Şirin'in neler yapacağı belli olacak. Ferhat ile Şirin İZLE, Ferhat ile Şirin Yeni Bölüm İZLE, Ferhat ile Şirin 3. BÖLÜM full hd tek part izle, Ferhat ile Şirin ikinci bölüm izle için aramalar yapan dizinin izleyicileri için hazırladığımız haberimiz huzurlarınızda...



FERHAT İLE ŞİRİN 3. BÖLÜZ İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN 1. VE 2. BÖLÜM İZLE

FERHAT İLE ŞİRİN 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

FERHAT İLE ŞİRİN 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin ile aralarındaki aşkı imkânsız hale getirebileceğini fark eden Ferhat’ı zor bir seçim beklemektedir. Diğer yandan Ferhat’ın annesini bulmak için attığı her adım onu Banu’ya götürmektedir.