Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen dizi Hercai'de heyecan bu hafta da devam ediyor! 6 Aralık akşamı Hercai 24. yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Her geçen bölümde gerilim artıyor, Reyyan ile Miran arasındaki olaylar izleyicide büyük merak uyandırıyor. İlk sezonundaki etkiyi ikinci sezonunda da devam ettiren dizide Şadoğulları ile Aslanbeyler arasındaki savaş bitmek bilmiyor! Yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında birçok ipucunu bulan izleyiciler, Hercai 24. bölüm tek parça izlemek için heyecanla bekliyorlar! Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler detayları haberimizde bulabilirler.

HERCAİ 24. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 24. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 24. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar.

Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

HERCAİ 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.

REYYAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

ZEHRA KRİTİK KARARIN EŞİĞİNDE

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir.

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.