Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor! Heyecanla beklenen maça dair detaylar haberimizde! Siyah beyazlı ekip, teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Tayfur Havutçu'nun takımın başında ilk kez yerini alacağı karşılaşma büyük önem taşıyor. Geçen sezonun ilk yarısında yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Stadı'ndaki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı. Bu akşam karşılaşmadan nasıl bir sonuç çıkacak heyecanla bekleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. İşte heyecanla beklenen maça dair detaylar...

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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle! Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler yukarıdaki linkten faydalanabilir, canlı izlemek isteyenler ise ücretli üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilirler.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Hafez, İlhan, Heintz, Hajradinovic, Khalili, Quaresma, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak Yılmaz.

​TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.

Son 3 deplasman maçında yenilmedi

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig’in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ye 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor’a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 üstünlük sağladı.

5 oyuncu sakat

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N’Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu 5 oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.