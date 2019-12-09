Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan Yasak Elma, bu hafta 60. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Çukur ve Zalim İstanbul gibi dizilerle boy ölçüşen Fox TV'nin sevilen dizisi, izleyicileri hem merak içerisinde bırakıyor hem de güldürüyor! Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Nadir ile Halit arasındaki soğuk savaşın bir diğer sebebi Yıldız olacakmış gibi görünüyor! Şahika'nın geri dönmesi ile birlikte Ender bütün okları o yöne çevirdi. Nadir ile işbirliği yaparak Şahika'yı alt edebilecekler mi, Şahika'nın yeni planları ne? Yasak Elma izleyicisi yeni haftayı heyecanla bekliyor! Yasak Elma 60. bölüm full tek parça izlemek isteyenler internetten araştırma yapıyorlar. İşte detaylar...

YASAK ELMA 60. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Yasak Elma dizisinde bu hafta Şahika şirkette kartları yeniden dağıtıyor. Leyla'yı kendisine ortak olarak şirkete alan Şahika, planını devreye sokuyor. Nadir ve Halit arasında yaşanan gerginliği fırsat bilen Şahika, Leyla'nın güzelliğini kullanıp Halit'in Leyla'ya aşık olmasını hedefliyor. Nadir'in ise Yıldız'a olan ilgisi herkes tarafından görülüyor. Şahika'nın planları tıkır tıkır işlerken hesaba hiç katılmayan ve kendi safında zannettiği Ender'in hamlesi ise herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor.

YASAK ELMA 60. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır