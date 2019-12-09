Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, bu hafta 22. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Geçen sezon yayın hayatına başlayan ve hem konusuyla hem de genç oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken dizide her hafta farklı bir heyecan yaşanıyor! İlk sezonun aksine bu sezon Cenk, Cemre, Ceren ve Nedim arasında olanların daha da ön plana çıktığı dizide Nedim'in ayağa kalkması her şeyi değiştirmiş gibi görünüyor. İntikam hırsıyla ayağa kalkan ve Cemre ile Cenk'ten öcünü almak isteyen Nedim bu hafta neler yapacak? Ceren bebeğini kaybedecek mi? Zalim İstanbul 22. bölüm full tek parça izleme linki sizlerle

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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre’nin şüpheleri karşısında savunmaya geçen Cenk, Nedim’in duruma müdahale etmesiyle şaşkın kalır. Nedim’in fitilini yaktığı ateş Cemre’yi derinden sarsacak bir tartışmaya döner. Diğer yandan Ceren’in istediği para Şeniz’in kulağına gider. Şeniz, Agah’ın gözünü bu denli karartmış olmasına inanamaz ve Ceren’e karşı Seher kozunu oynar.

Cenk, gözü önünde Nedim ve Cemre arasında yaşananlar karşısında daha fazla sakin kalamaz. Nedim ise varlığını tüm köşke hissettirmek için izleyeceği yol onu istemeden de olsa amcası ile karşı karşıya getirecektir. Şeniz, Karaçayların serveti söz konusu olduğunda, tek bir kuruş dahi vermeye gönüllü değildir ve bu uğurda önündeki tüm engelleri aşacak planını devreye sokar.

ZALİM İSTANBUL 22. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.