Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSG Galatasaray şampiyonlar ligi maçı Canlı İzle. PSG Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak. Şifresiz veren kanal var mı? Karşılaşmayı nasıl izlerim gibi vatandaşlar merakla arıyorlar. GS PSG maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşısına çekinmeden çıkacaklarını söyledi. Oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istediğini vurgulayan Terim, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirtti. "Teknik adamlık kariyerimde problemler, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "UEFA'nın cezasına rağmen oluşturduğumuz kadrodan 7-8 ismi, hatta onlardan biri olan Falcao'yu bir araya getiremedik. Sakatlıkların üstüne Falcao ve Andone de kadroda olmayınca sıkıntılar yaşadık" sözleriyle Devler Ligi'ndeki istenmeyen sonuçlara atıfta bulundu.

> Elbette favori PSG

"En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. PSG'nin maçın favorisi olduğunu söylemek bir ileri görüşlülük değil" diyen Terim, "Hiç kimse maça çıkmadan kaybetmez. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bunun ucunda ölüm yok sonuçta. Oyuncularıma söyleyeceğim şey sonuna kadar savaşmaları. Taraftarlarımız da bunu bizden istiyor" şeklinde konuştu. Futbolculardan Lemina ise, "Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Yarın (bugün) bunu göstermemiz gerekiyor" dedi.



PSG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Saat 23.00'te başlayacak olan PSG - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Paris Saint Germain Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

Paris Saint Germain Galatasaray maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

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23.00 PSG-Galatasaray

23.00 C. Brugge-R. Madrid



FALCAO'DAN 45'LİK MESAİ

Galatasaray, sakatlık kâbusundan bir türlü uyanamıyor. Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar âdeta bir kısırdöngü hâline geldi. Teknik heyet bir oyuncunun iyileşmesine sevinirken bir başkası sakatlanıyor. PSG maçı öncesinde tam da bu durum yaşanıyor. Aylardır yolu gözlenen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının son 15 dakikasında süre aldı. Ancak hem fiziksel eksikliği hem de henüz formunu bulamamış olmasından dolayı Terim, Kolombiyalı konusunda kararsız.

> 4-6-0 olabilir

Hoca futbolcu için, "Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak" açıklaması yaptı. Diğer taraftan Terim'in, Falcao'nun yokluğunda forvette kimi oynatacağı belirsiz. Fatih Hoca’nın 4-6-0 gibi bir formatla sahaya yayılabileceği ve Emre Mor'a görev verebileceği belirtildi.



GALATASARAY’IN AVRUPA ŞANSI İÇİN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni grubun son maçında bu gece deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da Brugge’dan son dakikada yediği golle hayal kırıklığına uğrayan sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı hâlâ var. Cimbom, PSG’yi yenip Brugge’ün Real Madrid’e puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumda grubu üçüncü bitirecek olan sarı-kırmızılılar Avrupa defterini kapatmamış olacak.



Paris Saint-Germain Galatasaray AZ TV ve İDMAN TV kanallarından şifresiz izlenecek mi?



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12 MAÇLIK HASRET

Kazanmayı unuttuk

Şampiyonlar Ligi’nde grubun son maçında PSG ile karşılayacak olan Galatasaray, Avrupa’da çıktığı son 12 maçta kazanmayı unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte dört beraberlik, sekiz mağlubiyet aldı. Deplasmanlarda 19 maçtır galip gelemeyen Cimbom, son yedi dış saha maçında ise gol dahi atamadı.

MARCA’NIN İDDİASI

Emre geri dönecek!

Sezon başında Celta Vigo’dan kiralanan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Emre Mor’un devre arası gönderileceği iddia edildi. İspanyol Marca gazetesi, kendine verilen şansları değerlendiremeyen Emre’nin ocak ayında Celta’ya döneceğini yazdı.

THOMAS TUCHEL:

Yıldızlar oynayacak

PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Galatasaray büyük bir takım. Bazı oyuncularımızı riske etmeyeceğiz ama Mbappe ve Neymar, büyük ihtimalle oynarlar. Cavani de birkaç dakika süre alabilir" açıklaması yaptı.

PLAKET VERİLECEK

Melo İstanbul'da

G.Saray'ın unutulmaz oyuncusu Felipe Melo İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncu, "Transfer için gelmedim. Burayı çok özledim. Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi" dedi. Futbolcuya A.Gücü maçında plaket verilecek.

HOCASI AÇIKLADI

Sekidika Aslan’a mı?

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Nijeryalı kanat oyuncuları Jesse Sekidika hakkında açıklamalarda bulundu. Yirmi üç yaşındaki genç futbolcunun kanatta görev almasına rağmen sekiz gol attığını söyleyen Demirbakan “Jesse’yi Galatasaray istiyor. Birçok Süper Lig kulübünün de listesinde” dedi.

HİÇ BELLİ OLMAZ

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da takımla birlikte Paris'e uçtu. İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken Albayrak PSG maçı için, "Futbol bu, ne olacağı bilinmez. Galatasaray'ın ne diyeceği de bilinmez. İnşallah ülkeye puan veya puanlarla döneriz" dedi.