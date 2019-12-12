Bu işe ait şartname Belediyemize ait ; Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü Sahasında satış tarihinin Beş (5) gün öncesinden başlayarak mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhtiyaç fazlası 76 adet araç uygun fiyatlarla satışta
12.12.2019 - 00:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aşağıdaki listede bilgileri verilen Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan, ihtiyaç fazlası 76 adet araç 7 grup halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.
Etiketler : satılık araçlar,
668146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/668146.aspx
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