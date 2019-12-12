Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu işe ait şartname Belediyemize ait ; Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü Sahasında satış tarihinin Beş (5) gün öncesinden başlayarak mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ