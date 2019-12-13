Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 25. bölüm full tek parça izle! ATV'nin rekortmen dizisi Hercai, 13 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine hitap eden sevilen dizide heyecan son hız devam ediyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün performansları ile göz doldurduğu dizide neler olacak? Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

HERCAİ 25. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır.

Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.

Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.