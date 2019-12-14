Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar’ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun x, Talbi x, Abdullah x, Melnjak x, Diomande x, Vetrih x (Barış dk. 71 x), Boldrin x, Samudio x (Scepovic dk. 46 x), Umar x (Orhan dk. 80 ?), Oğulcan x

Yedekler: Zafer, Attamah, Atakan, Yusuf, Chatzisaias, Burak, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa: Fatih xxx, Ben Youssef xx, Popov xxx, Özgür xxx, Fernandez xxx, Sadiku xx, Aytaç xxx, Mustafa xx (İlhan dk. 90 ?), Hajradinovic xx, Quaresma xx (Heintz dk. 65 x), Koita xxx (Abdulrahman dk. 65 x)

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Mame Baba, Çağtay, Furkan, Toptik

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Koita (dk. 17 ve 27), Aytaç (dk. 90+1) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Diomande (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Vetrijh, Orhan, Abarhoun (Çaykur Rizespor), Quaresma, Aytaç, Ben Youssef, Sadiku, Hajradinovic, Abdulrahman (Kasımpaşa)