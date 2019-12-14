Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Howland Adası ile Line Adaları arasındaki saat farkı ne kadardır? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında Howland Adası ile Line Adaları arasındaki saat farkı ne kadardır? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Howland Adası ile Line Adaları arasındaki saat farkı ne kadardır? sorusu. İşte cevabı...

Soru: Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ile Line Adaları arasındaki saat farkı ne kadardır?

A- 6

B- 16

C- 26

D-36

DOĞRU CEVAP C ŞIKKI! 26 SAAT

Milyoner'e damga vuran 'Selena' sorusu! İmirzalıoğlu'nun tepkisi utandırdı Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde eğlenceli dakikalar yaşandı. Yarışmacıya yöneltilen 'Selena' sorusuna, İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki olay oldu.