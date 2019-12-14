Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilinen en büyük etobur dinazor hangisidir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programında Bilinen en büyük etobur dinazor hangisidir? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Bilinen en büyük etobur dinazor hangisidir? sorusu. İşte cevabı...

Soru: Bilinen en büyük etobur dinazor hangisidir?

A- Tyrannosaurus Rex

B- Velociraptor

C- Spinosaurus

D- Tricerapots

Doğru cevap: C şıkkı

Milyoner'e damga vuran 'Selena' sorusu! İmirzalıoğlu'nun tepkisi utandırdı Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde eğlenceli dakikalar yaşandı. Yarışmacıya yöneltilen 'Selena' sorusuna, İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki olay oldu.