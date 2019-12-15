Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereye yapılıyor, şartları nelerdir? | Sosyal konutlar hangi il ve ilçelerde olacak? | Sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere yapılacak? TOKİ'nin 100 bin sosyal konut haberi gündeme boba gibi düştü. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler bu habere oldukça sevinerek bu imkandan nasıl yararlanabileceklerinin yollarını aramaya, başvuru şartlarını öğrenmeye yoğunlaşıp internette, "TOKİ sosyal konut başvurusu nereye yapılıyor, 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde olacak, 100 bin konut projesi şartları neler? " şeklinde aramalar yapmaya başladılar. Başvuruların Pazartesi günü başlayıp, Ocak 15 tarihiyle son bulacağı bilgisinin de verilmesi üzerine vatandaşlarda heyecan katlandı. 3+1 ve 2+1 evlerin inşa edileceği TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde detaylar da iyice netleşmeye başladı. İşte TOKİ sosyal konut başvurusu nereye yapılıyor, 100 bin sosyal konut hangi ilçelerde olacak, 100 bin konut projesi şartları neler? gibi soruların cevaplarını bulabilmeniz için derlediğimiz haberimiz...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR?

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Ayrıca,

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”

Başvuru Formu,

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;

2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)İşte, tüm Türkiye'de konut inşa edilecek olan ilçeler hakkında bilgiler...

100 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut

Ankara Beypazarı 500 konut

Ankara Nallıhan 200 konut

Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut

Adana Buruk mevki 800 konut

Afyon Dinar 94 konut

Afyon Sadıkbey 350 konut

Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut

Afyon Emirdağ 151 konut

Aksaray Güzelyurt 156 konut

Aksaray Yenikent 150 konut

Aksaray Ağaçören 60 konut

Aksaray Eskil 142 konut

Amasya Gümüşhacıköy 79 konut

Ardahan Göle 300 konut

Batman Sason 116 konut

Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut

Bingöl Yedisu mevki 106 konut

Burdur Karamanlı 109 konut

Çankırı Eldivan 94 konut

Çankırı Şabanözü 200 konut

Çorum Uğurludağ 150 konut

Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut

Elazığ Maden 150 konut

Erzincan Üzümlü 75 konut

Erzincan İliç 230 konut

Erzurum Pasinler 142 konut

Erzurum Şenkaya 100 konut

Isparta Aksu 100 konut

Isparta Eğirdir 200 konut

Hatay Yayladağ 102 konut

Kayseri Sarıoğlan 230 konut

Kırıkkale Delice 100 konut

Kırıkkale Bahşılı 220 konut

Kırıkkale Keskin 124 konut

Kırıkkale Yahşihan 300 konut

Kilis Polateli 188 konut

Konya Altınekin 204 konut

Kütahya Simav 160 konut

Kütahya Demirci 79 konut

Kütahya Çavdarhisar 160 konut

Malatya Yazıhan 78 konut

Nevşehir Derinkuyu 126 konut

Sivas Akıncılar 260 konut

Trabzon Şalpazarı 48 konut

Yozgat Sarayköy 200 konut

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ’nin dar gelirli aileler için inşa edeceği 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları ve hangi iller/ilçelerde inşa edileceği netlik kazanmaya devam ediyor. Yüzde 10 peşinat ve 0,49 faiz oran ile 240 ay vadede ev sahibi olabilecek olan vatandaşlar, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları hakkında detayları merak ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları neler olacak? İşte, inşa edilecek olan evlerin projesi ve başvuru nasıl yapılacak sorusunun cevabı

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu. En önemli ve belirleyici şartın gelir düzeyi olduğu başvuru kriterlerinde, herhangi bir tapu kaydının olmaması da önem arz edecek. Buna göre başvuruda bulunacak kişilerde aranan şartlar şu şekilde olacak;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

TOKİ'nin inşa edeceği evler kategorilere ayrılacak. Buna göre;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

tanımlayacak ve evler bu kategorilere göre kuraya girecek.

Başvuru şartları ise şu şekilde olacak;



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)Başvurunun nasıl yapılacağını öğrenmek için sonraki sayfaya geçiniz...