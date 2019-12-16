Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamları Çukur ve Zalim İstanbul gibi rakipleriyle yarışan Yasak Elma, bu hafta yine bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Şahika'nın son olarak Ender'i Yiğit ile tehdit etmesi, Ender'in onun tarafına geçtiği izlenimini uyandırmıştı ancak gerçeklerin öyle olmadığı ortaya çıktı! Yıldız ile işbirliği içinde olan Ender, Kaya'ya gidip Şahika'nın kendisini tehdit ettiğini bir bir anlatacak gibi görünüyor. Peki Kaya ne yapacak? Yiğit, ailesi ile arasını düzeltebilecek mi? Bu hafta Yasak Elma yine büyük heyecana sahne olacak, izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Yasak Elma 61. bölüm full tek parça izle fox tv gibi konular merak ediliyor. İşte izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler için merak edilenler...

YASAK ELMA 61. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Yasak Elma dizisinde bu hafta Şahika şirkette kartları yeniden dağıtıyor. Leyla'yı kendisine ortak olarak şirkete alan Şahika, planını devreye sokuyor. Nadir ve Halit arasında yaşanan gerginliği fırsat bilen Şahika, Leyla'nın güzelliğini kullanıp Halit'in Leyla'ya aşık olmasını hedefliyor. Nadir'in ise Yıldız'a olan ilgisi herkes tarafından görülüyor. Şahika'nın planları tıkır tıkır işlerken hesaba hiç katılmayan ve kendi safında zannettiği Ender'in hamlesi ise herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor. Yasak Elma son bölüm full izle gibi konulara dair detaylar haberimizde

YASAK ELMA ŞAHİKA / NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade (30 Temmuz 1982, Bakü), Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.