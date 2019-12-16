Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül iddialı bir proje ile ekranlara dönüyor! Uzun zamandır fragmanları ve tanıtımları ile dikkatleri çeken dizi, 16 Aralık Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sefirin Kızı ilk bölüm full tek parça izle, Sefirin Kızı 1. bölüm izle, Sefirin Kızı oyuncuları, Sefirin Kızı nerede çekiliyor gibi konular, yeni başlayan diziye dair en çok merak edilenler. Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Özlem Çakar Yalçınkaya ve Erdal Küçükkömürcü gibi sevilen isimlerin de yer aldığı dizi yayın hayatına nasıl bir başlangıç yapacak merakla bekleniyor. İşte Sefirin Kızı konusu ve Sefirin Kızı 1 bölüm full tek parça izle star tv gibi konulara dair detaylar

SEFİRİN KIZI İLK BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Sancar ile Nare'nin hikayesini konu alıyor.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizide Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat ve Hivda Zizan Alp de yer alıyor. İşte diğer isimler;

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler gerçekleşti.