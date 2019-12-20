Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu. Hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan ve büyük bir seyirci kitlesi bulunan programda kazanan kişi MasterChef unvanını sahibi olacak! İlk sezonun kazananı Uğur olmuş, hem büyük ödülün sahibi olmuş hem de adından sıkça söz ettirmişti. Bu sezonun galibi kim olacak merakla bekleniyor! Masterşef kim elendi, MasterChef kim gitti, 20 Aralık Masterşef elenen isim araştırılıyor! Kıran kırana geçen mücadelede bu haftanın eleme adayları Alican, Batuhan ve Ekin olarak belirlendi. Bu sonuçların ardından Cemre ve Güzide gelecek hafta da yarışmayı garantilemiş oldular. Peki kim elendi? Bu hafta neler oldu? İşte Masterşef elenen isim (MasterChef kim elendi) ve detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, 20 ARALIK MASTERŞEF ELENEN İSİM

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'te bu hafta Çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu! Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı ve renkli anlar yaşandı. Jüri üyelerinin ve eski yarışmacıların diyalogları izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise tam 10 bin liraydı! Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra ortaya çıktı. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Alican olmuş, ardından Batuhan 2. eleme adayı olmuştu. Sevilen yarışmada 3. eleme adayı ise Ekin oldu!

AİLELER YARIŞTI, BATUHAN KAZANDI!

MasterChef Türkiye'de eğlenceli dakikalar yaşandı. Yarışmacıların yakınları stüdyoya geldi ve birlikte yemek yaptılar. Batuhan'ın annesi Latife Hanım, Güzide'nin ablası Tuğba Hanım, Cemre'nin anneannesi Rahime Hanım, Alican'ın kuzeni Cahit Bey ve Ekin'in kız kardeşi Nezihe Hanım mücadele ettiler.

Batuhan ve annesi Etli Yaprak Sarması, Güzide ve kız kardeşi Kabaklı Yoğurtlu Dolma, Cemre ve anneannesi Kazan Kebabı, Alican ve Kuzeni Şinitzel, Ekin ve kardeşi Patlıcan ve Biber Kuru Dolması yaptılar. Şefler ise bu yemeklerin yanında Su Böreği yapmalarını istediler. Renkli dakikaların yaşandığı bölümde ödül oyununu Batuhan ve annesi Latife Hanım kazandı ve 10 bin TL'nin sahibi oldular.

MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar şeflerden özel dersler alma şansı buldukları MasterClass'ın heyecanını yaşadı. MasterClass'ta soru cevap oyunu oynayan ve ilk turda İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını bilmeye çalışan yarışmacılar ikinci oyunda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmaya çalıştı.

Üçüncü etapta ise yarışmacılar şeflerin gösterdikleri yeşilliklerin ne olduğunu doğru tahmin etmek için mücadele etti. MasterClass ödül oyununda finale ise Cemre ve Ekin kaldı, kazanan ise Cemre oldu

MASTERCEHF'TE İLK FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

MasterChef'te ilk finalistler Cemre ve Güzide oldu...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam gerçekleşecek! Elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...