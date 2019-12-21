Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azize 5. bölüm full tek parça izle, Azize 6. bölüm fragmanı... Ekranların yeni dizisi Azize, 21 Aralık akşamı 5. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Reyting kaygısı ile gün değişikliğine giden dizi, yeni gün olarak Cumartesi'yi seçmiş ve Benim Tatlı Yalanım ile Kuzey Yıldızı gibi sevilen dizilere rakip olmuştu. Bu değişiklik dizinin kaderini değiştirecek mi merakla bekleniyor. Azize yeni bölümde neler olacak, Azize 5. bölüm tek parça izle gibi merak edilenlere dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AZİZE 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal ve Azize, sorunlardan uzaklaştıkları evde keyifli bir akşam geçirirler. Ama Kartal, Azize'yi şaşırtan bir gerçekten bahseder. Adının Azize olmadığını ve sakladığı sırları anlatmasını ister. Azize, Kartal'ın kendisi hakkında bildiklerini merak ederken, bu bilgilere nasıl ulaştığının şaşkınlığını yaşar.

Balkan ise, Azize yüzünden ters düştüğü ve içten içe erk savaşına girdiği Kartal'ı saf dışı edebilmek için eyleme geçer. Onu, liderliğe taşıyacak kişiyi ortadan kaldırma işini bizzat kendisi yüklenir.

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.