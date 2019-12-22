Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Sivasspor canlı izle, Gençlerbirliği Sivasspor şifresiz izle, GB Sivas maçı kaç kaç... Süper Lig'in 16. haftasında lider Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Kadrosunda 4 eksiği bulunan lider Sivasspor, deplasmanda galip gelerek üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçen Gençlerbirliği ise kendi evinde ve taraftarı önünde kazanarak moral bulmanın peşinde. Merakla beklenen maça dair ayrıntılar sizlerle...

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GENÇLERBİRLİĞİ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor arasında Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıdaki linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tarihinde ilk kez 7 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi

Geride kalan periyotta Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor’u 2-0, İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 mağlup ederek son 7 haftayı kayıpsız geçen kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez 7 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Sivas ekibi, ligin 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu korumak için Gençlerbirliği engelini de aşmak istiyor.

Sivasspor’da 2 sakat, 2 cezalı

Sivasspor’da, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçında sakat ve cezalıların durumu can sıkıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile savunmada görev yapan Fatih Aksoy, sarı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sivasspor’da, bu karşılaşma öncesi orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve golcü Hugo Vieira’nın sakatlığı bulunuyor. Sivas ekibinde Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş ve Aaron Appindangoye sarı kart ceza sınırında yer alıyor.