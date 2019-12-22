Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle, FB BJK şifresiz kanallar, Fener Beşiktaş şifresiz izle... Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kadıköy'de oynanacak maç, zirveyi yakından ilgilendiriyor! Sivasspor'un liderliğinde süren ligde Fenerbahçe 25, Beşiktaş ise 27 puanla yakın takipte. 5 eksiği bulunan sarı lacivertliler, kendi evlerinde kazanarak hem derbiden galibiyet çıkarmak hem de taraftar desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise Kadıköy'de kazanarak son maçtaki kaybın ardından yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. FB BJK canlı izle, Fener BJK şifresiz izle!

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Zanka (Jailson), Nabil Dirar, Luis Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Deniz Türüç), Max Kruse, Vedat Muric.

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz (Enzo Roco), Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

FENERBAHNE 8, BEŞİKTAŞ 6 PUAN ZİRVENİN UZAĞINDA

Bu sezon aldıkları sonuç ve oyunla beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Kadıköy’de zirveye tutunmaya çalışacak. İlk yarının bitimine iki hafta kala Fenerbahçe 8, Beşiktaş ise 6 puan zirvenin uzağında kalmış durumda. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 defa kazanabilen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanıyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kaybederse zirveden iyice uzaklaşacak ve belki de takımda teknik adam değişikliğine gidilecek.

Muriç atarsa Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Kosovalı yıldız geride forma giydiği 14 maçta fileleri 9 defa havalandırmayı başardı. Fenerbahçe, Muriç’in gol attığı bütün maçları kazanırken, atmadığı maçlarda hep puan kaybetti.

Kartal’ın silahı Burak Yılmaz

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezon başında yaşadığı sakatlık problemlerinden kurtulduktan sonra döndüğü takımında bu sezon 10 maçta 5 gol kaydetti ve 2 gole de katkıda bulundu. Kariyeri boyunca Fenerbahçe’ye 9 gol atan Burak Yılmaz, Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak.

Orta sahayı tut maçı kazan

Son haftalarda kaybedilen puanlarla sıkıntılı bir döneme giren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini çıkış fırsatı olarak görüyor. Günlerdir Samandıra’da derbiye çalışan teknik direktör Ersun Yanal, üç puanı getirecek formülü netleştirdi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda geçmiş hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Yanal, “Savunmadaki basit top kayıplarına, son vuruşlardaki eksikliklere son vermeliyiz. Bu maçın telafisi yok” derken, “Hep birlikte kazanacağız” ifadesiyle takım oyununun altını çizdi.

Burak’a Serdar kilidi

“Herkes birbirine yardım edecek” diyen Ersun Hoca, “Oyunun gidişatını orta sahalarda belirleyecek. Bu bölgeye hâkim olan istediğini alacak. Bu sebeple savunma ve hücum hattı maç boyunca orta alana destek olacak” talimatı verdi. Burak Yılmaz’ı tutma görevini Serdar Aziz’e veren Yanal, “Top bizde olacak. Kaybettiğimiz anda da geri kazanmak için bütün gücümüzle baskı kuracağız. Kruse ve Muriç’i bol pasla besleyin” dedi.

Önce durdur sonra vur!

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın derbi planı sabırlı oyuna dayanacak. Rakibin maça taraftar desteğiyle baskılı başlayacağını ön gören tecrübeli teknik adam, bu bölümü atlattıkları takdirde maçı kazanacaklarına inanıyor. Klasik planının dışına çıkmayı planlayan Avcı, Fenerbahçe’nin geri dönüşte yaşadığı zorlukları hesaba katarak rakibin arkasına atılacak uzun toplarla gol fırsatları bulmaya çalışacak. Ön libero bölgesindeki Atiba ve Elneny ikilisi ise maçta anahtar rolü üstlenecek.

Gustavo’ya markaj

Atiba’nın son maçlardaki gibi hücuma daha yakın olmasını isteyen Avcı, Fenerbahçe’nin kilit oyuncusu Gustavo’yu ise Elneny markajı ile etkisiz hâle getirmeye çalışacak. Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlıkları geçen Georges-Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz hazır durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın derbide Ruiz’i ilk on birde oynatacağı öğrenilirken, N’Koudou ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.

Ceza sınırında üç isim

Fener’de beş eksik var

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı Rodrigues’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Moses, Zajc ve Sadık da derbide olmayacak. Sivas’ta çift sarıdan kızaran Ozan ise cezasını kupa maçında çektiği için oynayabilecek. Emre, Muriç ve Serdar Aziz derbiye sarı kart cezası sınırında çıkacak.

KANAT ROTASYONU

Kartal’a Aslan dizilişi

Ersun Yanal, Serdar Aziz’in yanında savunmanın göbeğinde Zanka’ya görev verecek. Tecrübeli teknik adam cezalı Rodrigues’in boşluğunu Tolga’yla dolduracak. Sağ kanatta Ozan görev yapacak. Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı da aynı kanatlarla çıkmış, golsüz berabere kalmıştı.

KARTAL’DA SARI ALARM

Beş oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer defa sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

BAŞKAN ÇEBİ’DEN...

Prim 30 bin lira

Fenerbahçe maçı öncesi futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, Kadıköy’den 3 puanla dönülmesi halinde takıma kişi başı 30 bin lira prim sözü verdi. Çebi’nin verdiği prim sözünün, futbolcuları daha da motive ettiği belirtildi.