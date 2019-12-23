Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sefirin Kızı ilk bölüm ile geçen hafta ekranlara bomba gibi bir giriş yaparken başrollerinde yer alan deneyimli oyuncular Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'te bu proje ile uzun bir aranın ardından yeniden sevenleri ile buluştu... İlk bölümle izleyicileri merak içinde bırakan Sefirin kızı ikinci bölümde taşlar yerine oturuyor. Yine soluksuz izleyeceğiniz bir bölümle Sefirin Kızı yeni bölüm tek part izleme linklerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'na dair merak edilen tüm detaylar...

Sefirin Kızı 2. bölüm Fragmanı

SEFİRİN KIZI 2. YENİ BÖLÜM TEK PARÇA

Sefirin Kızı Konusu

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur.

Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sefirin Kızı Oyuncu Kadrosu