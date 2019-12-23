Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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SAVAŞÇI 86. YENİ BÖLÜM TEK PART

Fox Tv'nin 2 sezondur yayında olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Savaşçı yeni bölümü ile dün ekranlara geldi. Yine heyecanın dorukta olduğu Savaşçı 86. bölümde nefesler tutuldu. Kopuz Albay hayatının en büyük kararını vermek zorunda kalıyor! Doğu Türkistanlı kafileye ulaşan Turan Timi, dönüş yolunda Sara ve adamlarının saldırısıyla karşı karşıya kalırken teröristler tarafından atılan roket Çiğdem Teğmen’in yakınlarında patladı. Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi, arkadaşlarını ateş çemberinden çıkarmak için zamanla yarışacak!

Savaşçı 87. BÖLÜM FRAGMANLARI