Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'2020 işsizlik maaşı ne kadar?' sorusunun cevabı merakla bekleniyordu. İşsizlik maaşını kimler alabilir, şartları neler? Son açıklamaya göre işsizlk maaşı 2020 hesaplandı! Bakan Selçuk, dün yaptığı açıklamada asgari ücretin net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın detayları belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı 2020 hesaplama, işsizlik maaşı kimler alır sorusunun cevabı haberimizde!

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik maaşı asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN...

İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçinin;

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olması,

Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması,

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması, gerekmektedir.