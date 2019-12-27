Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 27. Bölüm Full Tek Parça İzle! ATV'nin ilgi ile takip edilen reytin rekortmeni dizisi Hercai bu akşamda 27. bölümüyle izleyenlerinin huzurunda olacak. Diziseverlerin vazgeçilmezi olan Hercai'de bu haftada neler olacağı merak konusu. 27. bölümüylede nefes kesecek olan Hercai'de Reyyan Miran aşkı heyecanla takip edilmeye devam edilecek. Peki Hercai hayranlarını bu bölümde neler bekliyor? Bu bölümde Hercai'de dengeler nasıl değişecek? Bu ve daha fazla sorunun cevap bulacağı Hercai 27. bölümü için hazırladığımız haberimiz huzurlarınızda. Hercai 27. bölüm full tek parça izle konusu, izlemek isteyenler ve kaçıranlar için tüm detaylarıyla burada...

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26. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Miran ve Reyyan yeniden bir arada

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı? Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.