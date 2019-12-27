Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 537. bölüm izle, full tek parça izlee! Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu Cuma gününde de izleyenleri yeni bölümüyle ekranlara kitleyecek olan Arka Sokakalar 537. bölümüyle huzurlarınızda olacak. Kurye'nin ölmediğini öğrenen ekip ve Zeliha büyük şok yaşıyor! Zeliş bu defa kuryenin elinden kurtulabilecek mi? Rıza Baba ve ekibi bu zorlu maceradan nasıl çıkacak. Hüsnü Çoban kızı Zeliş'in tehlikede olduğunu öğrenip onu kurtarabilecek mi? Bu ve daha fazla sorunun cevabını bulacağı Arka Sokaklar 537. bölümü ile ilgili detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde...

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ARKA SOKAKLAR 537. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bülent, sahte pasaport bastırmak için matbaaya gelir. Ekip de iz üstündedir ve matbaaya gittiğini öğrenip peşinden giderler. Tarık da haberdar olmuştur ve Bülent’le sıkı bir kavgaya tutuşurlar. Tarık, matbaa da bomba düzeneği hazırlamıştır. Mesutlar matbaaya geldiğinde hoş olmayan bomba sürpriziyle karşılaşırlar.

Nadya, Alman istihbarat ajanı olan eski dostu olan Herman’la karşılaşır. Nadya Almanya’ya döneceğini söyler ve kısaca sohbet ederler. Herman eve dönerken takip edildiği endişesindedir. Sokakta yürürken fazlasıyla tedirgindir. Peşinde korktuğu kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Başta evinin kapısındaki pilavcıdan olmak üzere etrafındaki herkesten şüphe duymaktadır.

Dilek, Savcı Erkan’ın odasındadır ve iş birliği yapmaya hazır vaziyettedir. Hakan bu esnada evini temizlemiştir, eşyalarını toplayıp evden ayrılır. Dilek’in anlatacakları başına büyük iş açacaktır.

On iki yaşlarında bir kayıp kız bulunur. İsmi Miray’dır. Adli tıp muayenesinde küçük kızın istismara uğradığı anlaşılır. Selin ve Ezgi, suçluları bulmak konusunda kararlıdır. Selinler, Rıza Baba’nın fikriyle Miray yaşında kızların sosyal medya hesaplarına benzeyen hesaplar açarlar. Sapığın kendilerine ulaşmasını sağlamayı hedeflerler.