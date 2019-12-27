İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı. 
Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.