İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.
Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.
İstanbul Vali Yerlikaya'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
27.12.2019 - 20:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Vali Yerlikaya',otomobil,paylaşım,
671423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/671423.aspx
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