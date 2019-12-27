Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciyilerin ilgiyle takip ettiği MasterChef yarışmasında büyük final için geri sayım başladı. 4 aday arasından kimin şampiyon olacağı merakla araştırılıyor. Yaşanan her olayda gündeme düşen yarışmada zorlu mücadelenin, onlarca yemeğin ve çalışmanın ardından beklenen gün geldi çattı. Masterchef eleme gecesi bu akşam merakla beklenen finalistide belirleyecek. Peki MasterChef şampiyon ödülü ne olacak, MasterChef birincisi hangi öüdlüm alacak? MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? gibi tüm merak edilenler haberimizde.

MASTERCEHF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

MASTERCEHF'TE FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

MasterChef'te büyük ödül için yarışacdak isimler Cemre, Güzide, Ekin ve Alican oldu.

MASTERCHEF NEDİR?

Master Chef Dünya Aşçılar Federasyonu'nun seçili aşçılara vermiş olduğu bir unvan. Yurt dışından aldığınız bir unvan bu. Bir sınava tabi tutuluyorsunuz. İki aşamalı bir sınav. Pratik ve teorik yapılan bir sınav. ve bu yapılan sınavlar sonucunda %80 başarı elde etmeniz gerekiyor. Bütün başarıları aldıktan sonra Master Chef unvanına sahip oluyorsunuz. Aslında Master Chef'in bir diğer adı da Michelin Yıldızlı şef. Master Chef'lik Michelin Yıldızına aday şef anlamına geliyor.

ŞTE MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de

Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya , Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslar arası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla( Al Mırgab) dünya turuna cıktı Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldı. Ardından Avusturalya’ya taşındı. Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı. Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalyan şef, Danilo Zanna, MasterChef yarışmasında yaptığı jüri üyeliği ile popülerliği yakaladı. 15 Nisan 1982 yılında Prato, Toskana İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Belli bir yaşa kadar sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Danilo Zanna, amcasının hastalanması ile bilikte bir süre Londra'da kaldı ve çok farklı bir mutfak ile karşı karşıya kaldı. Hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşine Cihangir'de aşık olduğunu söyleyen Danilo Zanna iki yıl sürenin ardından eşi Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girdi.

Danilo Zanna eşi ile birlikte Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağından oluşan bir restoran açtı. Asıl ününü ise TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile yakalayan Danilo Zanna, İtalyan İşi, Elin Oğlu ve Görümce gibi programlarda yer almasının ardından son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği yakaladı.

Sempatik, içten tavırları ve Türk insanının sıcaklığını her defasında ortaya çıkaran İtalyan Şef Danilo Zanna bizden biri gibi.