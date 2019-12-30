Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 25. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm izle! Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul, bu hafta 25. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarına geliyor. Yayınlanan fragmanları büyük merak uyandıran dizide bu hafta neler olacak? Agah'ın gerçekleri öğrenmesi ile sarsılan konakta dengeler değişecek mi? Nedim, Cemre konusunda adım atacak mı? Sosyal medyada da sıkça konuşulan Zalim İstanbul, bu hafta yine ekranlarda fırtınalar estiren bir bölümle yer alacakmış gibi görünüyor. İşte Zalim İstanbul son bölüm izle, Zalim İstanbul 25. bölüm full tek parça izle ile ilgili merak edilenler...

ZALİM İSTANBUL 25. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi 25. yeni bölümde kamera kayıtlarını izleyen Agah Karaçay yıllar sonra gizli gerçekleri öğrenmenin şaşkınlığını yaşayacaktır. Nedim camdan itenin Cenk olduğunu öğrenen Agah büyük bir yıkım yaşayacak. Yaşananlar Cenk başta olmak üzere herkesi derinden yaralayacaktır. Yaşanan bu durumun ardından Cenk, Cemre'den vazgeçmeye kadar kendini perişan hissetse de Cemre'nin hayata tutunmak için son şansı olduğunu haykıracaktır. Nedim'in tercihini yapması ise Cemre'nin bu kararı almasında etkili olacaktır.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.