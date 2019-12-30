Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı çekiliş sonuçları öğren 2020, 2020 Milli Piyango Sonuçları tam liste öğren... Yeni bir yıla adım atacağımız bugünde yeni yıla girecek olmak kadar vatandaşları heyecanlandıran bir diğer olay 2020 milli piyango sonuçlarının kendilerini mutlu edecek şekilde açıklanaması. 2020 için büyük umutlarla mill piyango bileti alan vatandaşlarımız sonuçlar için internette "Yılbaşı çekiliş sonuçları öğren 2020, 2020 Milli Piyango Sonuçları tam liste öğren" şeklinde aramalara başladı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde detaylarıyla yer alacak. Eğer siz de Yılbaşı çekiliş sonuçları öğren 2020, 2020 Milli Piyango Sonuçları tam liste öğren şeklinde aramalar yaparak sonuçların nasıl neticelendiğini öğrenmek istiyorsanız haberimizi takip edebilirsiniz. İşte sizin için "Yılbaşı çekiliş sonuçları öğren 2020, 2020 Milli Piyango Sonuçları tam liste öğren" şeklindeki aramalara yönelik derlediğimiz haberimiz...

YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONULARINI ÖĞREN 2020

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

2020 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ KAÇ TL?



31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN DENEME ÇEKİMİ YAPILDI

Türkiye’nin yeni milyonerlerinin belirleneceği çekiliş öncesinde Milli Piyango İdaresi tarafından deneme çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişlerin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bilgiler basın mensupları ile paylaşıldı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİN SAHTESİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango sahte bileti almadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar, TESK tarafından açıklandı.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."

Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.