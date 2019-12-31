Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yeni yıl ile beraber milyonlarca vatandaş yine hayallerini Milli Piyango ikramiyesine bağladı. 2020 Milli Piyango bileti alan kişiler çekiliş sonuçlarını büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona erdiğinde haberimizde kazanan numarları bulabilirsiniz. 2020 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belli olacak. Peki, Milli Piyango kazanan numaralar neler? piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte Milli Piyango sonuçlarına dair tüm detaylar...

2020 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağını duyurdu. 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri ise 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak. Çekiliş tarihinde açıklanan sonuçlarını haberimizden anlık olarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.

Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz.

31-12-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi bu alan içerisinde yer alıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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