Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 sona ererken heyecanla 2020'nin ilk saatleri bekleniyor. 'Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç' diyenler ise işe Milli Piyango bileti satın alarak başladılar. Milli Piyango amorti sonuçları öğren ve Milli Piyango yılbaşı amorti çıkan numaralar merakla bekleniyor. 2019 amorti sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 9 olmuştu. Bu sene 2020 Milli Piyango amorti sonuçları saat kaçta açıklanacak, yılbaşı amorti çıkan numaralar hangileri olacak? Son rakama göre bilet sorgulama ve son iki rakama göre bilet sorgulama ile amorti sonuçları öğrenilebilir.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ ÇIKAN NUMARALAR 2020

Milli Piyango amorti çıkan numaralar bu akşam çekiliş sonrasında açıklanacak. Herhangi bir ikramiye isabet etmese de biletlerine en azından amorti isabet etmesini bekleyen milyonlarca vatandaş, satın aldıkları biletlerin son rakamlarını kontrol ediyorlar. Bugün saat 20.00'den sonra yapılacak olan çekilişin sonucu en yakın zamanda açıklanacak.

Milli Piyango amorti sonuçları, yılbaşı amorti çıkan numaralar açıklandığında detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz!

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AMORTİ NE KADAR? 2020 AMORTİ NEDİR, NE DEMEK?

Milli Piyango amorti sonuçları 2020 herhangi bir kayba uğramak istemeyenler için büyük önem taşıyor. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinmektedir. Her Milli Piyango çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekilir. Büyük bir heyecanla beklenen ve 31 Aralık akşamı çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Amorti çıkan biletlerin sahibi hiçbir kayba uğramadan bilet bedellerini geri alabilirler.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı. Biletin çeyrek ya da yarım olmasına göre fiyat değişiyor.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı. Biletin çeyrek ya da yarım olmasına göre fiyat değişiyor.